«Реал» оказался сильнее «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов

Немецкая «Бавария» проиграла испанскому клубу «Реал Мадрид» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 25 апреля, на «Альянц Арене» в Мюнхене и завершилась со счетом 1:2. На 28-й минуте счет открыл полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих. Сливочные отыгрались на 44-й минуте благодаря голу защитника Марсело. Вперед «Реал» вывел хавбек Марко Асенсио на 57-й минуте встречи.

Ответный матч команды проведут 1 мая в Мадриде.

24 апреля состоялся матч между другой парой полуфиналистов. Английский «Ливерпуль» разгромил итальянскую «Рому» со счетом 5:2.

Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве на стадионе «Олимпийский».

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