Внешность 93-летней актрисы поразила поклонников

Американская актриса Сисели Тайсон, которой в декабре 2017 года исполнилось 93 года, появилась на фестивале классического кино Turner Classic Movies в Китайском театре TCL в Лос-Анджелесе, США, в наряде американского бренда B Michael. Об этом сообщает Vogue.

Белый брючный костюм с цветочным принтом серого цвета Тайсон дополнила остроносыми туфлями из кожи питона, многослойным ожерельем и смарт-часами Apple Watch. Журналисты издания отметили, что на голове актрисы была модная стрижка боб с окрашиванием омбре.

Сисели Тайсон была удостоена премии «Эмми» за лучшую женскую роль в телевизионном фильме «Автобиография мисс Джейн Питтман» в 1974 году. Двумя годами ранее ее номинировали на «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Саундер».

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