Россию оставили без Кубка мира по биатлону

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал на сайте предварительное расписание этапов Кубка мира и Кубка IBU сезона-2018/19.

В раcписании заявлены девять стран, в которых пройдут соревнования. Это Словения, Австрия, Чехия, Германия, Италия, Канада, США, Швеция и Норвегия. Ни один из этапов не пройдет на территории России. На сайте IBU отмечается, что расписание этапов и место их проведения еще может быть изменено.

В сезоне-2017/18 в России прошли два этапа Кубка IBU (Уват и Ханты-Мансийск) и один этап Кубка мира (Тюмень). На соревнования в Тюмени отказались приезжать некоторые спортсмены. Сборные США, Чехии и Украины посчитали неправильным выступать в стране, где происходят допинговые скандалы.

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