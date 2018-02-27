Американец призвал норвежских биатлонистов поддержать бойкот Кубка мира в России

Американский биатлонист Лоуэлл Бэйли в очередной раз выступил против проведения этапа Кубка мира в России. На этот раз спортсмен в Twitter призвал норвежских атлетов поддержать бойкот соревнований.

«Чехи, канадцы и американцы уже бойкотируют. Норвежцы! Займите жесткую позицию и станьте примером для других. Выступите против. Без резких мер IBU (Международный союз биатлонистов — прим. «Ленты.ру») продолжит сходить с рук коррупция, игнорирование интересов спортсменов и отказ от борьбы за чистый спорт», — пишет американец.

В феврале стало известно об отказе биатлонистов сборной США от участия в этапе Кубка мира в Тюмени. К бойкоту американцев присоединились и чешские спортсмены. В Международном олимпийском комитете (МОК) отметили низкую эффективность подобных действий.

15 февраля Бэйли заявил, что проведение этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени — оскорбление для «чистых» атлетов. Его поддержал швед Себастьян Самуэльссон, который призвал к бойкоту соревнований, проводимых в России. За день до этого IBU объявил, что два этапа соревнований на Кубок IBU в Увате и Ханты-Мансийске и этап Кубка мира в Тюмени не будут перенесены из России.

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