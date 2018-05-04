Определились финалисты Лиги Европы

Французский «Марсель» по итогам двух встреч переиграл австрийский «Зальцбург» и вышел в финал Лиги Европы, сообщает корреспондент «Ленты.ру». В решающей игре клуб встретится с мадридским «Атлетико».

Ответный матч между французами и австрийцами прошел в Зальцбурге и завершился со счетом 2:1 в пользу последних. Первый мяч в ворота противников забросил полузащитник «Зальцбурга» Амаду Эдара (53-я минута), второй забил себе форвард «Марселя» Буна Сарр (65-я минута). В дополнительное время голом отметился защитник гостей Роланду (116-я минута).

Встречу обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

В первом матче «Марсель» выиграл со счетом 2:0.

Финал Лиги Европы пройдет в Лионе 16 мая.

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