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Стал известен первый финалист Лиги чемпионов

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Первым финалистом Лиги чемпионов стал мадридский «Реал». Ответный матч с мюнхенской «Баварией» завершился ничьей 2:2, сообщает корреспондент Ленты.ру.

В составе «Баварии» отличились Йозуа Киммих (3-я минута) и Хамес Родригес (63), который был арендован мюнхенским клубом у «Реала» перед началом сезона. У «сливочных» дубль оформил Карим Бензема (11, 46).

Первый полуфинал между командами закончился победой испанцев со счетом 1:2. По сумме двух игр испанцы проходят дальше.

24 апреля состоялся матч между другой парой полуфиналистов. Английский «Ливерпуль» разгромил итальянскую «Рому» со счетом 5:2.

Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве на стадионе «Олимпийский».

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