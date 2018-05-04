Футболист сборной России дал в лоб болельщику за съемку посиделок с кальяном

Болельщик футбольного клуба «Спартак» Андрей Измайлов заявил о нападении на него футболиста сборной России и московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова, заметившего, что фанат фотографирует его одноклубников, куривших кальян. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Обратившийся к журналистам Измайлов заявил, что произошедшее имело место в одном из ресторанов Москвы 1 мая во время показа полуфинала Лиги чемпионов «Реал» — «Бавария». Футбольному болельщику показалось, что поведение игроков столичного клуба Антона и Алексея Миранчуков неприемлемо, и он решил сделать фотографию и поделиться ей со своими подписчиками в Instagram. Накануне, 30 апреля, «Локомотив» проиграл «Краснодару» со счетом 0:2 и упустил шанс досрочно оформить победу в чемпионате России.

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«Я, конечно, не фанат "Локомотива", а болельщик "Спартака". Но мне стало обидно, что такое вообще возможно», — отметил Измайлов. По его словам, спустя 40-60 минут после того, как он сделал снимок, к нему подошел Тарасов и ударил его.

«Бил не кулаком — ладонью, но очень сильно. У меня даже очки слетели», — прокомментировал Измайлов нападение футболиста. После этого к футболисту присоединилась группа лиц. От одного из них Измайлов также получил удар.

Футболист, в свою очередь, все обвинения отверг и назвал их бредом. «Может, этот человек что-то перепутал? Меня там не было. Такого не было. Кто-то хочет какую-то провокацию, наверное, устроить», — признался Тарасов журналистам издания.

30 марта РФС опубликовал в официальном Twitter-аккаунте памятку для поддержания чистоты организма и избежания положительных допинг-проб. Одним из пунктов было воздержание от курения кальяна.

24 марта футболистов сборной России Константина Рауша и Романа Нойштедтера заметили в одном из ресторанов Москвы после поражения от бразильцев. Рауш назвал свое поведение «ошибкой».

Братья Миранчуки вызывались Станиславом Черчесовым на товарищеские матчи против бразильцев и французов. Игры прошли 23 и 27 марта. В обеих встречах российская команда потерпела поражение. Миранчуки выходили на поле в обеих встречах.

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