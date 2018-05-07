В военной программе США стоимостью 1500000000000 долларов нашли изъян

Американские малозаметные многофункциональные истребители-бомбардировщики пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II в настоящее время практически беззащитны перед зенитными ракетными комплексами, пишет в The National Interest военный аналитик Майкл Пек.

Эксперт полагает, что одним из свидетельств этого можно считать заявку, объявленную Минобороны США. Тендер предполагает проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию в рамках программы JSF (Joint Strike Fighter) систем обнаружения зенитных установок и пусков ракет.

Хотя в рамках JSF предполагается замена американских и других западных истребителей на F-35 Lightning II, в заявке военных также упоминается (в ключевых словах) истребитель Lockheed Martin F-22 Raptor. Пек полагает, что системами обнаружения зенитных установок и пусков ракет могут быть оснащены два этих самолета.

В заявке Минобороны США отмечается, что на высоте около 10 тысяч метров американские истребители практически безоружны для зенитных ракет. Такая ситуация, полагают в военном ведомстве, может усугубиться после усовершенствования зенитной артиллерии, в системы которой могут интегрироваться электромагнитные пушки и гиперзвуковое оружие.

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В апреле глава агентства противоракетной обороны Пентагона генерал-лейтенант Сэмюэл Гривз заявил, что к 2025 году F-35 Lightning II смогут обнаруживать, отслеживать и, возможно, сбивать баллистические ракеты. С этой целью самолеты планируется оснастить соответствующими датчиками и новым оружием.

F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения, разработкой и выпуском которого с 2001 года занимается американская компания Lockheed Martin. Истребитель выпускается в трех вариантах: A (обычный для ВВС), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный). В рамках JSF для США и союзников планируется выпустить около пяти тысяч F-35 Lightning II. Суммарная стоимость истребителей превышает 400 миллиардов долларов, инфраструктура для них и обслуживание потребуют от 700 до 1100 миллиардов.

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