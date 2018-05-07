Украина отказалась оплачивать спортсменам поездки в Россию

Украинские спортсмены Александр Горшковозов и Олег Колодий, бронзовые призеры на соревнованиях по синхронным прыжкам в воду в Казани

Министерство молодежи и спорта Украины перестанет финансировать поездки спортсменов на соревнования в России. Об этом глава ведомства Игорь Жданов написал в Facebook.

«Министерством не будет потрачено ни рубля из средств налогоплательщиков на визиты атлетов в Россию. Никаких государственных призовых выплат за победы на таких состязаниях не будет. Все предупреждены, что поездки в Россию нежелательны», — заявил он.

Министр отметил, что Киев не может запретить спортсменам ехать в ту или иную страну. Исключения делаются только для тех, кто состоит на военной службе.

«Есть отдельная категория украинских атлетов — спортсмены-военнослужащие ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и другие. Они потенциально являются главной мишенью ФСБ во время поездок в РФ и должны действовать в соответствии с приказами своего военного руководства», — подчеркнул Жданов.

В середине марта Украина отказалась от всех соревнований в России. Для снятия бойкота необходимо, чтобы «общая политическая ситуация улучшилась», а «атмосфера перестала накаляться», пояснили власти страны.

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