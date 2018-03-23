Бойкот Украины оказался выгоден сборной России по биатлону

Отказ украинских спортсменов от участия в этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени оказался выгоден женской сборной России. Благодаря этому команда получила максимальную квоту на сезон-2018/2019.

В спринтерской гонке россиянки сумели набрать 368 очков, что позволило им обойти украинок в общем зачете Кубка наций (рейтинга национальных сборных). В активе отечественных спортсменок стало 5 237 очков, в то время как у спортсменок из Украины осталось 5 097 баллов. Это позволило сборной России закрепиться на четвертой строчке в таблице. В следующем сезоне команда сможет заявить по восемь биатлонисток на каждый этап, и по шесть — на гонку.

Материалы по теме «Бойкот — не выход» Фуркад едет в Тюмень, а шведский чемпион боится русских болельщиков

Ранее 23 марта россиянки не сумели войти в десятку сильнейших в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Тюмени. Победу одержала Дарья Домрачева, а лучшей из сборной России стала Дарья Виролайнен, она пришла к финишу 16-й.

Украинские власти 13 марта объявили о временном отказе от участия в спортивных соревнованиях на территории России. Первый вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Владимир Брынзак отметил, что бойкот может быть снят при улучшении общей политической ситуации.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!