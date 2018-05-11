Лидера украинской Компартии заподозрили в подготовке госпереворота

Следователи Службы безопасности Украины (СБУ) 7 часов допрашивали лидера Коммунистической партии страны (КПУ) Петра Симоненко. Его подозревают в подготовке к свержению власти. Об этом сообщает агентство УНИАН.

«9 мая коммунисты планировали дестабилизировать общественно-политическую обстановку в стране и спровоцировать силовые столкновения между активистами общественно-политических объединений», — заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Симоненко вызвали на допрос спустя два дня после устроенных СБУ обысков в офисе украинской Компартии и дома у ее лидера. Силовики обнаружили агитационные материалы, «направленные на свержение власти», и партийную символику (деятельность КПУ, как и ее символика, запрещены на Украине). Помимо этого, в квартире Симоненко нашли «предмет, похожий на пистолет АПС с глушителем» и 120 патронов к нему.

Симоненко все обвинения отрицает. В его заявлении, опубликованном на официальном сайте КПУ, говорится, что ни он, ни другие члены партии не имеют отношения к найденному в офисе КПУ и в его квартире. По словам Симоненко, в квартире 10 дней никто не жил и пистолет ему могли подбросить.

В прошлом году Национальное агентство по предотвращению коррупции подозревало Петра Симоненко в нарушениях при финансировании КПУ. К тому моменту деятельность партии была запрещена — соответствующее решение в 2015-м принял Окружной административный суд Киева. Поводом для этого стал закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики» (так называемый закон о декоммунизации).

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