Израиль пообещал не бить по российским военным в Сирии

Израиль не допустит инцидентов с российскими военными при ударах по объектам в Сирии. Об этом посол еврейского государства в России Гарри Корен заявил в интервью «Интерфаксу».

«Мы не раз повторяли, что наша единственная цель в Сирии — это иранское присутствие», — указал дипломат. По его словам, Израиль приложит все усилия, чтобы не был реализован сценарий, при котором «был бы нанесен удар не по заданной цели».

Корен добавил, что это одна из целей существующих каналов связи израильских и российских военных. Посол также указал, что при необходимости еврейское государство будет более интенсивно контактировать с Москвой.

Израильские военные ночью 10 мая атаковали военные объекты иранских сил на территории Сирии. По заявлениям Израиля, это стало ответом на обстрел его позиций на Голанских высотах из реактивных систем залпового огня. Сообщалось, что в результате ударов погибли 27 человек, в том числе 11 граждан Ирана.

ВКС России участвуют в нанесении ударов по террористическим группировкам в Сирии с 30 сентября 2015 года по просьбе Дамаска. После приказа российского президента Владимира Путина 11 декабря 2017-го большая часть группировки войск из Сирии была выведена.

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