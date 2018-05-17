Турция прилюдно унизила израильского посла

Министерство иностранных дел Израиля выразило Турции протест в связи с «жестким» обращением с послом еврейского государства Эйтаном Наэ (Eitan Naeh) в аэропорту Стамбула. Видео инцидента публикует газета Haaretz на своей странице в YouTube.

Несмотря на дипломатическую неприкосновенность, сотрудники службы авиационной безопасности прилюдно обыскали посла перед приехавшими по этому поводу репортерами. Израильское внешнеполитическое ведомство назвало инцидент «жесткой и унизительной проверкой».

14 мая сообщалось, что Анкара отозвала своих послов в Вашингтоне и Тель-Авиве для консультации. Причиной стали действия израильских военных в секторе Газа. На следующий день Израиль выслал турецкого консула в Иерусалиме «для консультаций на некоторое время».

Причиной охлажения отношений стал перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. На этом фоне в секторе Газа прошли акции протеста. Израильские солдаты вели огонь на поражение по их участникам. По последним данным, в столкновениях погибли 60 палестинцев, в том числе восьмимесячный ребенок, более 2,2 тысячи пострадали от пуль или слезоточивого газа.

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