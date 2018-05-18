Овечкин рассвирепел и сломал клюшку

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин сломал клюшку после того, как его команда проиграла «Тампа-Бэй Лайтнинг». Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте NBC Sports Capitals.

18 мая в четвертом матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» принимал «Тампу» на своей площадке и уступил со счетом 2:4. Капитан «столичных» не смог сдержать эмоций и сломал клюшку пополам, ударив ею о перекладину ворот.

Шайбы за «Кэпиталс» забросили Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов. На счету Овечкина голевая передача. «Вашингтон» потерпел второе подряд домашнее поражение, счет в серии до четырех побед равный — 2:2. Следующий матч пройдет в Тампе 20 мая.

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