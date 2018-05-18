Российский биатлон отказался от иностранцев

Новое руководство Союза биатлонистов России (СБР) отказалось от приглашения иностранных специалистов в тренерский штаб сборной на будущий сезон. Об этом сообщает ТАСС.

Будущий вице-президент СБР Анатолий Хованцев по спортивным вопросам исключил приглашение иностранцев в беседе с журналистами. Имена кандидатов из числа соотечественников функционер называть не стал.

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Ранее 18 мая президентом СБР был избран Владимир Драчев. На своем посту он сменил Александра Кравцова, возглавлявшего союз четыре года и отказавшегося выдвигать свою кандидатуру на выборах.

30 апреля контракт с национальной командой истек у старшего тренера немца Рикко Гросса. СБР отказался от продления соглашения с иностранцем. После ухода из сборной России Гросс возглавил национальную команду Австрии.

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