Российская сборная по биатлону отказалась от немца

Союз биатлонистов России (СБР) отказался продлевать контракт со старшим тренером национальной команды немцем Рикко Гроссом. Об этом сообщает ТАСС.

Об уходе специалиста сообщил председатель тренерского совета СБР Владимир Барнашов. Покинув Россию, Гросс может стать главным тренером сборной Австрии.

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«У Гросса много предложений, не знаю, какое он примет, скорее всего, у нас он больше тренировать не будет», — сообщил функционер. Срок текущего соглашения истекает 30 апреля.

Журналист и биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Instagram-аккаунте попрощался с немецким тренером. По его информации, Гросс определился со своим будущим и поедет работать в Австрии.

Немецкий специалист работал в сборной России с августа 2015 года. По итогам Кубка мира российские биатлонисты повторили худший результат по числу побед на этапах, одержав всего две.

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