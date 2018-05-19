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Канада лишилась финала чемпионата мира по хоккею

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Бо Хорват (Канада)

Сборная Канады проиграла команде Швейцарии со счетом 2:3 в полуфинале чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Счет в матче на 19-й минуте открыли швейцарцы. Отличился Тристан Шервай. Во втором периоде канадцы сравняли счет 1:1, шайбу на 28-й минуте забросил Бо Хорват. Спустя две минуты Грегори Хофман вновь вывел Швейцарию вперед. А уже на 45-й минуте Гаэтан Хас реализовал большинство. За две минуты до финальной сирены канадцы выпустили шестого полевого игрока и сократили отставание в счете. Шайбу забросил Колтон Парайко.

В другом полуфинале сборная США крупно уступила сборной Швеции: в ворота американцев влетело шесть безответных шайб.

В четвертьфинале канадцам удалось в овертайме обыграть сборную России. Решающую шайбу забросил Райан О'Райли.

Финал чемпионата мира между Швецией и Швейцарией состоится 20 мая.

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