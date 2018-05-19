Шведы разгромили американцев в полуфинале чемпионата мира по хоккею

Сборная Швеции крупно обыграла США в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею в Дании. Видеообзор встречи опубликован в официальном Twitter-аккаунте Международной федерации хоккея.

Шведы забросили в ворота Кена Кинкейда шесть безответных шайб. Дублем отметился Виктор Арвидссон. Также голы на счету Магнуса Пяаярви, Патрика Хернквиста, Маттиаса Янмарка и Адриана Кемпе.

В матче за третье место американцы встретятся с проигравшим в паре Швейцария — Канада. Турнир продолжится до 20 мая.

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