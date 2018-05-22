Дзюба преподаст урок призывавшим к третьей мировой войне британским фанатам

Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал призывы британского фаната к третьей мировой войне на чемпионате мира в России. Его слова приводит РИА Новости.

«Думаю, этот человек не приедет сюда. Это крик с дивана. Все, кто попробует приехать к нам с мечом, могут не выйти из самолета или вагона, поэтому я бы на их месте приехал насладиться нашей страной, тем, что у нас все хорошо, медведи в зоопарках, а все остальные люди адекватные. А если захотят грубости, то в нашей стране умеют преподать урок», — сказал футболист.

Форвард отметил, что в России будет царить доброжелательная обстановка во время мундиаля. «Думаю, что в нашей стране будут все нежными, потому что по-другому никак», — добавил он.

22 мая Daily Star опубликовала интервью с представителем фанатской группировки, в котором он пообещал устроить третью мировую войну во время ЧМ в России. «Они [русские] реально не понимают, что их ждет», — заявил фанат. Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза Владимир Маркин назвал угрозы провокациями.

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