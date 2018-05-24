Определен новый способ продлить жизнь

Ученые Стокгольмского университета в Швеции выяснили, что продолжительный сон в выходные дни может компенсировать его недостаток в будни, предотвратить связанные с этим болезни, а также снизить риск преждевременной смерти. Об этом сообщает издание Science Alert.

В исследовании приняли участие более 38 тысяч взрослых людей, которые сообщили о продолжительности сна в рабочие и праздничные дни. Специалисты наблюдали за добровольцами в течение 13 лет, определив уровень смертности среди тех, кто спал менее пяти часов в ночное время, и тех, кто уделял сну шесть-семь часов в сутки (контрольная группа). При этом учитывались такие факторы, как пол, индекс массы тела, физическая активность, потребление алкоголя и курение.

Оказалось, что у людей в возрасте до 65 лет, у которых был недостаток сна, риск преждевременной смерти увеличивался на 65 процентов. Однако ученые отметили, что если эти участники спали дольше в выходные дни, то состояние их здоровья не отличалось от контрольной группы. Выравнивание показателей смертности также характерно для добровольцев старше 65 лет, поскольку им достаточно более кратковременного сна.

Кроме того, исследователи выяснили, что слишком долгий сон (более девяти часов) также был связан с увеличением риска преждевременной смерти.

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