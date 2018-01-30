Медики установили связь между дневным сном и смертельной болезнью

Люди, испытывающие сонливость в дневное время, более склонны к болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли медики из Вашингтонского университета в США, сообщает MedPage Today.

В исследовании приняли участие 189 человек. Их средний возраст оставлял 66 лет.

Ученые отслеживали биологическую активность добровольцев в течение двух недель. Кроме того, для выявления бета-амилоидов (пептидов, которые провоцируют болезнь Альцгеймера) с помощью магнитно-резонансной томографии были сделаны снимки их головного мозга.

Медики установили, что люди с амилоидными бляшками, которые могут нарушать работу мозга, хуже спят ночью и чаще испытывают сонливость днем.

«Наше новое исследование показывает, что люди с начальной стадией болезни Альцгеймера показывают большую фрагментацию в циклах биологических процессов. Они чаще проявляют активность ночью и спят или ведут себя пассивно днем», — говорит один из авторов исследования доктор Йо Эль Ю.

Ранее британский департамент образования с помощью статистических данных показал, что сон с родителями нередко становится причиной смерти грудных детей.

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