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Обнаружено неожиданное средство от старения мозга

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Ученые Ланкастерского университета в Великобритании выяснили, что препарат для лечения диабета может быть использован для борьбы с возрастными заболеваниями, в том числе болезнью Альцгеймера. Статья исследователей опубликована в журнале Brain Research. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте EurekAlert!.

В эксперименте были использованы трансгенные мыши, в ДНК которых имелись варианты генов, отвечающих за развитие болезни Альцгеймера у людей. На поздней стадии нейродегенерации в организм животных вводился тройной препарат, содержащий аналоги факторов роста (GLP-1, GIP и глюкагон) — соединений, стимулирующих развитие тканей. При болезни Альгеймера в мозге человека наблюдается дефицит этих соединений.

Результаты показали, что препарат уменьшил количество бляшек в мозге грызунов, а также снизил уровень воспаления и окислительного стресса, что тормозит гибель нервных клеток.

Исследователи из клиники Мэйо и Центра исследования болезни Альцгеймера доказали, что физические упражнения способны замедлять старение и связанное с ним ухудшение работы мозга. Показано, что тренировки улучшают память и другие когнитивные функции у пожилых людей, а также останавливают развитие возрастных нейродегенеративных заболеваний.

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