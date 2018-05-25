Mars внедрит в Подмосковье новые экологические технологии

Компания Mars будет внедрять в Подмосковье новые технологии в области экологии и природоохранной деятельности. Соответствующее соглашение подписали заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций Денис Буцаев и президент компании Mars в России Валерий Щапов, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это очень значимое для нас соглашение. Экологическая безопасность, охрана окружающей среды — один из приоритетов в развитии нашего региона», — уточнил Денис Буцаев. «Производство Mars стабильно растет и развивается. Их новый, современный и актуальный для нас проект будет реализован в ближайшие три года», — подчеркнул чиновник.

Одним из первых компания планирует реализовать инфраструктурный проект на фабрике по производству кормов для домашних животных в Ступинском городском округе. Инвестор построит новые биологические очистные сооружения полного цикла и сооружения очистки поверхностных сточных вод на территории предприятия.

«Вопрос экологической безопасности — ключевой для Mars. Мы не вывозим твердые отходы на полигоны с 2015 года. Ежегодно сокращаем потребление электроэнергии и воды на тонну продукции. Это инвестиции в будущее, которое мы хотим строить для своих детей и внуков» — подуеркнул Валерий Щапов.

Также в рамках #ПМЭФ2018 Денис Буцаев провел ряд встреч с инвесторами, в частности с АО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское», ООО «Парк Ногинск», ЗАО «ФМ Ложистик». Обсуждались перспективы развития инвестпроектов в Подмосковье.

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