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Худрука театра имени Пушкина задержали за растрату

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Евгений Писарев

В Москве задержан художественный руководитель Московского драматического театра имени Пушкина Евгений Писарев. Его подозревают в растрате бюджетных средств, выделенных театру, передает ТАСС в четверг, 31 мая.

Сумма предполагаемого ущерба составила 15 тысяч рублей. Худрук якобы оплатил штраф за административное правонарушение по части 14 статьи 19.5 КоАП РФ («Повторное невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор»).

В отношении Писарева возбуждено уголовное дело. Он отпущен под подписку о невыезде.

Писарев назвал произошедшее «чем-то из Ильфа и Петрова». «Эта ошибка произошла в бухгалтерии, которая решила меня не беспокоить и оплатила штраф за счет театра. Потом эту сумму вычли из моей зарплаты. Честно говоря, я даже об этом не знал. Надеюсь, что отделаюсь каким-то штрафом за поведение бухгалтерии, которая благими намерениями довела нас до прокуратуры», — объяснил он.

Худрук посетовал на то, что «всю жизнь положил на театр», а его «уличили в ошибке, которую он не совершал».

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