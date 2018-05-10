Бывший директор «Гоголь-центра» оказался на грани смерти в суде

Врач-кардиолог Ярослав Ашихмин рассказал о состоянии здоровья бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского. Об этом он написал в Facebook в четверг, 10 мая.

По словам доктора, Малобродский перенес инфаркт. «В Басманном суде у Алексея Малобродского Инфаркт Миокарда / нестабильная стенокардия, осложнившаяся сердечной недостаточностью. Дифференциальный диагноз с тромбоэмболией легочной артерии», — написал он.

Он добавил, что «работники скорой вместо того, чтобы экстренно везти в сосудистый центр, делают невесть что». «Прямая угроза жизни. Нужно спасти одного из лучших людей страны. Симптомы: Одышка в покое и ангинозная боль», — подчернкул Ашихмин.

Врач сообщил, что пациент дал согласие на разглашение медицинской тайны. «Это вопрос жизни и смерти. Есть кто-то, кто может помочь с экстренной госпитализацией заключенного СИЗО?» — обратился он к пользователям.

Как сообщил «Интерфакс» в четверг, пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева заявила, что Малобродского госпитализируют. «По клиническим показаниям и объективным методам обследования обвиняемого Малобродского, нарядом скорой помощи рекомендована его госпитализация в стационарное учреждение», — отметила она. Сейчас Малобродский находится в конвойном помещении суда.

В апреле стало известно, что Басманный суд Москвы отказался изменить меру пресечения на домашний арест Малобродскому, обвиняемому в хищении бюджетных средств.

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