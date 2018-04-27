Бывшего директора «Гоголь-центра» оставили в СИЗО

Басманный суд Москвы отказался изменить меру пресечения на домашний арест бывшему генпродюсеру автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» и бывшему директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому, обвиняемому в хищении бюджетных средств. Об этом в пятницу, 27 апреля, сообщает «Интерфакс».

«Оснований для отмены или изменения Малобродскому меры пресечения в виде заключения под стражу на более мягкую в настоящее время суд не усматривает. (...) Суд постановил: в удовлетворении ходатайства следователя отказать», — огласила решение судья Евгения Николаева.

Таким образом, обвиняемый останется под арестом до 19 июня. По мнению суда, Малобродский по-прежнему может скрыться в целях ухода от возможного наказания по итогу рассмотрения его дела по существу, а окончание расследования основанием для изменения меры пресечения быть не может.

25 апреля стало известно, что Следственный комитет направил ходатайство в Басманный суд Москвы об освобождении Малобродского из СИЗО и его переводе под домашний арест. Среди оснований указывались возраст обвиняемого, его состояние здоровья и «иные обстоятельства».

В настоящее время расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств завершено. Фигурантам, включая художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, предъявлено обвинение в окончательной редакции.

Помимо него и Малобродского, по делу о хищениях бюджетных средств на реализацию проекта «Платформа» проходят ранее возглавлявшая департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Софья Апфельбаум и бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин. Все они, за исключением Малобродского, находятся под домашним арестом.

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