Игра-симуляция расстрела в школе разъярила родителей убитых учеников

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Игра-симуляция расстрела в школе «Active shooter» была удалена с сервиса Steam после того, как родители жертв подобных преступлений возмутились ее существованием. Об этом сообщает USA Today.

В игре герой может отслеживать, сколько он застрелил полицейских, а сколько гражданских лиц. На видео-превью также видно, как стрелок открывает огонь по людям в школе, которые пытаются убежать.

Видеозапись вызвала бурную реакцию среди родителей жертв вооруженных нападений на школы и активистов. «За последние месяцы, с тех пор, как моя дочь стала жертвой стрельбы в школе, и сейчас, в реальной жизни, она мертва, я видел и слышал много ужасающего. Эта видеоигра, должно быть, худшее», — написал в своем Twitter отец одной из погибших во время стрельбы в средней школе в штате Флорида в феврале этого года.

Сенатор штата, где Николас Круз расстрелял 17 учеников, Бил Нельсон также прокомментировал игру. «Это вообще никак нельзя оправдать. Любой, кто создает такие игры должен понимать, что он просто позорится», — написал он.

Петиция за удаление игры набрала на Change.org более 200 тысяч подписей.

Создатель «Active shooter» ранее уже попадал в черный список, заявил представитель американской компании Valve Corporation, владельца Steam, на котором появилась игра. По его словам, игра должна была выйти 6 июня, но ее убрали с платформы.

В описании «Active shooter» говорится, что это «динамическая симуляция работы спецназа», в которой игрок может быть как полицейским, обезвреживающим преступника, так и самим стрелком.

После проведенного внутреннего расследования, в Valve заявили, что игру выпустила компания Revived Games, а ее разработчиком игры был некий Ата Бердыев. «Ата — тролль, который не раз попадался на нарушении прав потребителя, нарушении прав правообладателя и подделке отзывов», — сказал спикер Valve Даг Ломбарди (Doug Lombardi).

18 мая в средней школе города Санта-Фе американского штата Техас ученик открыл стрельбу, в результате чего погибли 10 человек.

14 февраля бывший ученик Николас Круз открыл стрельбу в школе в Паркленде (штат Флорида). В результате погибли 17 человек и не менее 14 получили ранения. Сотрудников ФБР как минимум два раза предупреждали об угрозе со стороны Круза. В обоих случаях они не передали эту информацию местным силовикам.

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