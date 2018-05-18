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В техасской школе нашли взрывчатку

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В школе в американском городе Санта-Фе, штат Техас, где в результате стрельбы погибли 10 человек, найдены самодельные бомбы. Об этом говорится в Twitter школьного округа города.

Взрывные устройства были обнаружены также за пределами школы, их точное количество не уточняется. Жителей района призывают быть бдительными и сообщать обо всех подозрительных предметах.

Ранее 18 мая ученик школы совершил вооруженное нападение в одной из средних школ города. Им оказался 17-летний Димитриос Пагуртзис (Dimitrios Pagourtzis), сообщал The Huffington Post. После он был взят под стражу.

Как сообщает CNN, девять погибших — ученики, еще один — учитель. Известно о двенадцати пострадавших, все они доставлены в больницы.

Президент США Дональд Трамп обратился к семьям погибших и пострадавших в своем Twitter. «В этой трагедии мы с вами, и мы будем с вами всегда», — сказал он. Американский лидер добавил, что и он и его администрация делают все возможно, чтобы защитить школьников и не допускать подобных инцидентов.

Около 8:00 по местному времени в здании средней школы сработала пожарная тревога, и ученикам пришлось покинуть классы, сообщила одна из учениц. По ее словам, в здании были слышны выстрелы. Другой свидетель заявил, что видел, как нападавший открыл огонь по одной из школьниц в кабинете рисования.

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Предыстория: В американской школе ученик застрелил восемь человек
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