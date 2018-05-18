В американской школе ученик застрелил восемь человек

В средней школе города Санта-Фе американского штата Техас ученик устроил стрельбу. Погибли по меньшей мере восемь человек, еще несколько получили ранения. Об этом телеканалу ABC13 сообщили в полиции.

Подозреваемый был взят под стражу, его личность пока не раскрывается. Дополнительной информации от полиции не поступало.

Около 8 утра по местному времени в здании школы сработала пожарная тревога, и ученикам пришлось покинуть классы, сообщила одна из учениц. По ее словам, в здании были слышны выстрелы. Другой свидетель заявил, что видел, как нападавший открыл огонь по одной из школьниц в кабинете рисования.

На видеозаписях, сделанных с воздуха, видно, что ученики находятся на улице, а полицейские обыскивают их рюкзаки, передает Fox News. По информации телеканала, по меньшей мере три полицейских вертолета приземлились на территории школы.

14 февраля бывший ученик Николас Круз открыл стрельбу в школе в Паркленде (штат Флорида). В результате погибли 17 человек и не менее 14 получили ранения. Стрелок был задержан. Сообщалось также, что сотрудников ФБР как минимум два раза предупреждали об угрозе со стороны Круза. В обоих случаях они не передали эту информацию местным силовикам.

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