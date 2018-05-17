Пенсия струсившего перед школьным стрелком полицейского возмутила выживших

Пенсионные выплаты помощника шерифа, работавшего во флоридской школе во время расстрела детей 14 февраля, возмутили выживших и родственников погибших при атаке. Об этом сообщает NBC News.

Скот Петерсон (Scot Peterson) ушел в отставку спустя неделю после происшествия. Ему была назначена пенсия в размере 104 424 тысячи долларов в год пожизненно.

Родственников жертв нападения возмутило, что пенсия стража порядка, не остановившего преступника, выделяется из денег налогоплательщиков. Представитель 15-летнего выжившего во время стрельбы школьника сказал, что «мужчина, позволивший детям умереть, получает деньги, словно ничего и не произошло».

Такая реакция связана с публикацией видеозаписи с камер наблюдения во время нападения в школе, на которой видно, что во время атаки Петерсон, проработавший стражем порядка 32 года, бездействовал. «Он начал получать пенсию в апреле, после того, как было подтверждено, что по делу о нападении ему не будет предъявлено никаких обвинений», — сообщили NBC представители власти.

Местный шериф, увидев запись, отстранил Петерсона от службы, а президент США Дональд Трамп сказал, что бездействие помощника шерифа «отвратительно».

14 февраля бывший ученик Николас Круз открыл стрельбу в школе в Паркленде (штат Флорида). В результате погибли 17 человек и не менее 14 получили ранения. Стрелок был задержан. Сообщалось также, что сотрудников ФБР как минимум два раза предупреждали об угрозе со стороны Круза. В обоих случаях они не передали эту информацию местным силовикам.

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