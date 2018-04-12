Флоридский стрелок решил озолотить пострадавших

Николас Круз, расстрелявший 17 учеников в одной из школ американского штата Флорида, решил раздать свое наследство пострадавшим. Об этом сообщает New York Post.

О готовности 19-летнего подсудимого отказаться от денег заявила его адвокат Мелисса Макнил (Melissa McNeill). По ее словам, они ему не нужны и он желает отправить их на нужды пострадавших. «Он хочет, чтобы эти средства помогли местному сообществу справиться с травмой, которую ему нанесли страшные события», — сказала она.

Мать Круза умерла в ноябре прошлого года, оставив ему 800 тысяч долларов, которые он сможет получить, как только ему исполнится 22 года. Отмечается, что защите еще предстоит уточнить, как именно Круз получит наследство и перейдет ли оно в его собственность вовсе.

14 февраля бывший ученик Николас Круз открыл стрельбу в школе в Паркленде (штат Флорида). В результате погибли 17 человек и не менее 14 получили ранения. Стрелок был задержан. Сообщалось также, что сотрудников ФБР как минимум два раза предупреждали об угрозе со стороны Круза. В обоих случаях они не передали эту информацию местным силовикам.

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