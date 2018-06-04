Российских министров взяли на жесткий контроль

Новый глава Счетной палаты Алексей Кудрин пожаловался президенту России Владимиру Путину, что практически все министры исполняли свои обязанности с замечаниями. Главный аудитор страны за подобные проколы в работе чиновников пообещал вводить санкции. Об этом в понедельник, 4 июня, передает РИА Новости.

«Завершается цикл работ, проверок во всех министерствах и ведомствах по отчету за прошлый год. Могу сказать, что почти в каждом министерстве или ведомстве хоть небольшие, но есть недочеты в исполнении государственных программ», — рассказал президенту Кудрин, отметив, что среди нарушений были неисполнение поставленных показателей, а также финансовые недочеты.

Материалы по теме Не можем повторить Один американский штат превосходит экономику России. До величия очень далеко

Кудрин пообещал президенту, что по итогам работы ведомств в 2017 году каждое министерство получит соответствующее представление о недочетах, причем подобная информация может стать основанием для разбирательств правоохранительных органов. Он рассказал, что 10 материалов по итогам прошедшего года уже были направлены в прокуратуру.

«Открыто 35 уголовных дел. То есть очень много материалов, которые требуют исправления ситуации», — рассказал Кудрин, отметив, что всего в органы было направлено 136 материалов. Новый глава Счетной палаты также отметил, что при нем борьба с коррупцией станет одним из основных видов деятельности ведомства.

Ранее 4 июня стало известно, что ведомство Кудрина получит новые полномочия, которые позволят Счетной палате контролировать расходы и межбюджетные трансферты.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!