Кудрину расширят полномочия для проверки расходов

Правительство одобрило поправки в Бюджетный кодекс, которые расширяют полномочия Счетной палаты и Минфина на проверку расходов в регионах. Об этом в понедельник, 4 июня, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту.

Поправки прошли согласование в министерствах и ведомствах и планируются к внесению в Госдуму. Они могут быть приняты в июле и начнут действовать с 2019 года отмечает издание.

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Поправки наделяют Счетную палату и Федеральное казначейство правом контролировать исполнение региональными властями всех законов о расходах местных бюджетов, в том числе законов об адресной социальной помощи, сообщил собеседник издания.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас «многие виды нарушения законов и иных нормативных актов, которые наносят госбюджету финансовый ущерб, не считаются нарушением бюджетного законодательства, а поэтому контрольные органы не могут с ними бороться».

Также будет расширен контроль Счетной палаты и казначейства за расходованием межбюджетных трансфертов, в том числе за тем, как муниципалитеты тратят деньги, поступающие регионам из федерального бюджета.

22 мая Госдума назначила бывшего министра финансов, руководителя Центра стратегических разработок Алексея Кудрина председателем Счетной палаты России.

Глава Счетной палаты назначается сроком на шесть лет.

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