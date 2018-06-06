Грузия разорвала дипломатические отношения с Сирией

МИД Грузии направил Сирии ноту о разрыве дипломатических отношений между государствами. Об этом говорится на сайте грузинского МИД.

Отмечается, что официальный документ был передан 1 июня 2018 года в дипломатические представительства Сирии в ООН и в Египте. Генеральный секретарь ООН также получил соответствующее уведомление.

Причиной такого шага называется признание 29 мая Дамаском Абхазии и Южной Осетии и установление с республиками дипломатических отношений.

Грузия оспаривает независимость Абхазии и Южной Осетии. В конце марта МИД России призвал страну отменить закон «Об оккупированных территориях», в котором Россия объявлена государством, осуществляющим военную оккупацию. В грузинском документе республики фигурируют как Абхазская Автономная Республика и Цхинвальский регион.

В августе 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости двух государств. Независимость Южной Осетии признали Никарагуа, Венесуэла, Науру и Тувалу. Абхазию, помимо этих четырех стран, признает Вануату.

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