Грузия разорвет отношения с Сирией

Грузия начала процедуры по разрыву дипломатических отношений с Сирией в связи с признанием Дамаском независимости Абхазии и Южной Осетии. Об этом во вторник, 29 мая, со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Грузии сообщает «Интерфакс».

«В результате манипуляций со стороны Российской Федерации сирийский режим 29 мая принял решение, нарушающее международные нормы и принципы, признав так называемую независимость грузинских регионов Абхазии и Цхинвальского региона. Этим действием режим [Башара] Асада поддержал осуществленную Российской Федерацией военную агрессию против Грузии», — говорится в заявлении.

В Тбилиси заявили, что «международное сообщество твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии». Также внешнеполитическое ведомство страны призвало международное сообщество соответственно отреагировать на действия Сирии.

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Дамаск признал независимость Абхазии и Южной Осетии 29 мая. В заявлении, размещенном на сайте МИД Южной Осетии, подчеркивается, что стороны стремятся к установлению и развитию «полномасштабного политического, экономического и культурного сотрудничества и взаимодействию на благо своих народов».

Грузия оспаривает независимость Абхазии и Южной Осетии. В стране действует закон «Об оккупированных территориях», в котором Россия объявлена государством, осуществляющим военную оккупацию. В этом документе республики фигурируют как Абхазская Автономная Республика и Цхинвальский регион.

Указ о признании независимости двух государств Россией в августе 2008 года подписал президент РФ Дмитрий Медведев после неудачной попытки Тбилиси вернуть Южную Осетию под свой контроль. Независимость Южной Осетии признали Никарагуа, Венесуэла, Науру и Тувалу. Абхазию, помимо этих четырех стран, признает Вануату.

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