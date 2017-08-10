Госдеп США назвал «неприемлемым» визит Путина в Абхазию

Соединенные Штаты назвали «неприемлемым» визит президента России Владимира Путина в Абхазию, призвав Москву «уважать территориальную целостность и суверенитет Грузии». Об этом говорится в поступившем в РИА Новости заявлении официального представителя Госдепартамента Хизер Нойерт.

«США рассматривают визит президента РФ Владимира Путина на оккупированную Россией грузинскую территорию в Абхазии как неприемлемый и несоответствующий принципам Женевских международных дискуссий, участницей которых является Россия», — говорится в заявлении.

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В Госдепе подчеркнули, что «США полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках международно признанных границ и отвергает признание Россией Абхазии и Южной Осетии».

США призвали Россию «вывести свои войска на позиции, которые они занимали до военных действий в 2008 году, и пересмотреть вопрос о признании Абхазии и Южной Осетии».

Ранее НАТО выразило сожаление по поводу визита Путина в Абхазию без согласования с официальным Тбилиси. Также визит российского лидера осудили президенты Грузии и Украины Георгий Маргвелашвили и Петр Порошенко.

Путин, прибывший в Абхазию с рабочим визитом, провел переговоры с президентом Раулем Хаджимбой в Пицунде. Политики обсудили вопросы обороноспособности и экономики. До этого Путин трижды приезжал в Абхазию: в 2009-м, 2011 и 2013 годах.

Абхазия и Южная Осетия провозгласили независимость от Грузии в начале 1990-х годов. В 2008-м республики были официально признаны Россией после неудачной попытки грузинских властей силой вернуть контроль над Южной Осетией.