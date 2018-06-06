Обнаружена самая дорогая игрушка из «Макдоналдса»

Самой ценной для коллекционеров игрушек из набора для детей в «Макдоналдсе» («Хеппи мил») стали мягкие фигурки бренда TY Teenie Beanie, выпущенные в 2000 году. Как сообщает The Mirror, одна такая вещь может стоить 450 долларов (около 28 тысяч рублей).

Чуть менее дорогими оказались фигурки из коллекции «Подводные монстры» 1979 года, каждая из которых оценена в 400 долларов (почти 25 тысяч рублей). Столько же стоят роботы Диенера Кеши в наборах 1979 года. В топ ценных игрушек также попали могучие рейнджеры: они были выпущены в 1994 году и стоят около 350 долларов (21,7 тысячи рублей). В этой же ценовой категории оказались фигурки из набора по мотивам мультфильма «Инспектор Гаджет» 1995 года.

Рейтинг составлен Питером Дженкинсом (Peter Jenkinson), экспертом портала Love Antiques — одного из наиболее популярных сайтов, специализирующихся на антиквариате.

«Были выпущены тысячи игрушек в составе "Хеппи мила" за все эти годы, и всегда очень сложно определить, какая из них — просто кусок пластика, а какая может оказаться очень ценной», — рассказал он.

Управляющий портала добавил, что всегда забавно наблюдать за тем, как некоторые люди готовы отдать приличную сумму за кусок пластика, который когда-то достался посетителю «Макдоналдса» практически бесплатно.

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