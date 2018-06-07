Путин пообещал не закрывать Telegram

Президент России Владимир Путин заверил, что «никто не собирается закрывать» социальные сети в России. Об этом он сказал в ходе прямой линии, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24» в YouTube.

К президенту обратились популярные российские блогеры, попросив прокомментировать слухи о закрытии Instagram и YouTube.

«Мы не собираемся ничего закрывать», — подчеркнул Путин, после чего уточнил по поводу ситуации с Telegram. Он заявил, что волнуется за безопасность людей, и напомнил, что во время теракта в Петербурге в 2017 году спецслужбы не могли отследить переписку террористов.

«Вопросы безопасности — в первую очередь. Я сам работал в органах безопасности и знаю, что легче всего запретить, сложнее — найти способы решения», — добавил он.

Он также признал необходимость использовать современные средства борьбы с террористами, не ограничивая пространство свободы, в том числе в интернете.

В конце мая председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что Telegram «надо закрывать», поскольку при помощи сервиса был совершен теракт. Речь идет о теракте в петербургском метро, произошедшем в апреле 2017 года. Тогда в вагоне поезда, следовавшего от «Сенной площади» к «Технологическому институту», сработало взрывное устройство. В результате взрыва погибли 16 человек, пострадали около 50.

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