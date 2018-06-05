Глава Роскомнадзора сохранил свой пост

Глава Роскомнадзора Александр Жаров останется на посту руководителя ведомства. Об этом, как сообщает агентство «Интерфакс», заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константин Носков.

«Тяжело отвечать про будущее. Да, он остается», — сказал он журналистам на IT-форуме с участием стран БРИКС и ШОС, проходящем в Ханты-Мансийске. Позднее министр отметил, что все кадровые решения по руководству надзорной службы будут обнародованы в официальных источниках.

Глава Роскомнадзора неоднократно становился объектом критики в последние месяцы в связи с блокировкой мессенджера Telegram на территории России. Ведомство предпринимало попытки веерного ограничения доступа — вносило в реестр запрещенной информации крупные подсети. Позднее федеральная служба отказалась от этого метода, так как он захватывал огромное количество IP-адресов.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев предложил президенту Владимиру Путину проверить действия Роскомнадзора во время массовых блокировок. По его мнению, ведомство не осознавало причиняемого им ущерба.

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