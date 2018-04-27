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Дуров показал «фашистское» совещание Роскомнадзора и сравнил Жарова с Гитлером

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Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» сатирическое осмысление фильма «Бункер» о последних днях жизни Адольфа Гитлера. Фрагмент, в котором Гитлер в исполнении Бруно Ганца устраивает разнос военачальникам за провал операции, Дуров назвал «Совещанием в РКН» (в Роскомнадзоре — прим. «Ленты.ру»).

Четырехминутный ролик снабжен шуточными субтитрами на русском языке. По сюжету, глава Роскомнадзора Александр Жаров взбешен из-за того, что у маститых специалистов не получается заблокировать в России Telegram. Глава ведомства приходит в ярость и обзывает подчиненных «сборищем идиотов, дилетантов и криворуких неумех», попрекает их за то, что они «только и могут, что в танчики играть и порнуху смотреть в рабочее время и за зарплату».

«Была бы моя воля, я бы вас всех на хрен поставил к стенке и расстрелял, как при Сталине!» — восклицает в исступлении главный герой, грозясь отключить сотрудникам доступ ко всем сайтам, кроме «Одноклассников» и «Яндекса».

«Мы думали, что сможем построить великий файервол, как в Китае, но в России это просто невозможно, здесь все кладут болт на запреты. Так и передайте [Герману] Клименко (советнику президента по интернету — прим. «Ленты.ру»)», — в заключение произносит «Жаров».

Роскомнадзор пытается ограничить доступ к Telegram в России начиная с 16 апреля. Для обнаружения IP-адресов, позволяющих мессенджеру быть доступным в России, ведомство блокирует подсети хостинговых компаний, из-за чего страдают владельцы других сайтов. В ночь на 27 апреля под блокировку попали IP-адреса «Яндекса», Faсebook, Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассников» и других сервисов. «Яндекс» назвал попытки заблокировать Telegram ударом по всему Рунету и призвал Роскомнадзор к ответу.

В ведомстве вину за массовые блокировки в работе сервисов возложили на зарубежных хостинг-провайдеров, которые продолжают предоставлять Telegram услуги хостинга.

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