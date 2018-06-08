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Топ-менеджеру «Роснано» нашли новое обвинение перед выходом из СИЗО

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Андрей Горьков

Следователи предъявили новое обвинение управляющему директору «Роснано» по инвестиционной деятельности Андрею Горькову, находящемуся год в СИЗО за причинение компании ущерба на 700 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 8 июня, пишет газета «Коммерсантъ».

Топ-менеджеру вменяют особо крупное мошенничество при вложении средств в инвестиционные проекты. 8 июня истекал предельный срок ареста Горькова, и он должен был выйти на свободу, однако следствие намерено ходатайствовать о его заключении под стражу уже в связи с новым обвинением, отмечает издание.

Басманный суд Москвы арестовал Горькова 11 июня 2017 года. С тех пор он находился в СИЗО «Лефортово». Как пишет «Коммерсантъ», недавно его перевезли в изолятор временного содержания на Петровку, 38, туда же 7 июня вызвали адвокатов. Там же менеджер узнал о новых эпизодах в его деле.

Детали пока неизвестны, но, как говорят источники в правоохранительных органах, речь идет о махинациях со средствами, которые «Роснано» наряду с рядом других инвесторов в 2009 году вложили в некоторые проекты.

Горьков был задержан 10 июня 2017 года в Москве в момент покупки билетов для выезда за границу.

Следствие полагает, что в период с 2011 по 2013 год он размещал средства «Роснано» в Смоленском банке (в объемах от 460 до 740 миллионов рублей), оформляя это как расчетно-кассовое обслуживание. Однако, как считают следователи, делалось это якобы для финансирования деятельности самого банка.

Сообщалось, что топ-менеджер не признает своей вины.

Смоленский банк был лишен лицензии в декабре 2014 года, по итогам чего «Роснано» потеряло 738 миллионов рублей. Следствие утверждает, что накануне отзыва лицензии из банка в пользу брата Горькова были выведены активы — объекты недвижимости стоимостью около 400 миллионов рублей. В розыск объявлен Евгений Горьков, брат топ-менеджера «Роснано».

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