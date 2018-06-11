Путин рассказал о состоянии Собчака после поражения на выборах

Анатолий Собчак спустя год после поражения на выборах губернатора Санкт-Петербурга был болен и нуждался в лечении. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в интервью в фильме «Дело Собчака», передает РИА Новости.

«Он не гримасничал на больничной койке и ничего не имитировал. Он был болен, его надо было лечить», — пояснил Путин.

Собчак потерпел поражение на губернаторских выборах в июне 1996 года, уступив своему бывшему заместителю Владимиру Яковлеву. В 1997 году Генпрокуратура привлекла его в качестве свидетеля по делу о коррупции в петербургских органах власти. Позднее в том же году Собчаку предъявили обвинения в злоупотреблениях на посту мэра, а в ноябре 1997-го он отправился во Францию, чтобы пройти лечение в госпитале Парижа.

Ранее сообщалось, что в фильме о Собчаке Путин назвал события августа 1991 года попыткой переворота и рассказал, как делал выбор между действующей властью и путчистами. «С одной стороны, я работал с Анатолием Собчаком, и он был на стороне действующей власти, на стороне Ельцина и так далее. А с другой стороны — попытка вот этого переворота, и силовые структуры, они были на стороне тех, кто это осуществлял. Я не мог быть там и там одновременно», — пояснил российский лидер.

Документальный фильм «Дело Собчака» Веры Кричевской рассказывает о политической карьере первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. В него вошли беседы с Путиным, который работал с Собчаком с начала 1990-х годов, а также с другими российскими политиками: Анатолием Чубайсом, Алексеем Кудриным, Борисом Немцовым и Виктором Золотовым.

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