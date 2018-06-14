Директор престижной школы полностью «облапал» ученицу на костылях и попал в суд

Директора престижной школы для девочек в британском Бристоле обвинили в сексуальном насилии над ученицей, которой на тот момент было 16 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

46-летнему Алистеру Перри предъявлены обвинения по двум эпизодам. По утверждению пострадавшей, в первом случае мужчина — исполнительный директор существующей с 1891 года школы Колстонс (Colston's Girls' School) — помогал ей с математикой. Он пригласил девушку домой и объяснял материал, когда она сидела за столом в спальне. «Внезапно он встал позади меня и начал массировать мои плечи, спустил руку ниже, под лифчик, и начал трогать, массировать там. Это продолжалось около 10 минут, и он попытался поцеловать меня», — рассказала она.

После этого Перри извинился за произошедшее, однако затем продолжил через ее родителей предлагать помощь с уроками. Девушка отказывалась, однако затем вновь оказалась у мужчины дома, когда ее попросили посидеть с ребенком. «Я думала, что его не будет. Когда я приехала, его жена сказала, что он пока не уходит, а доделывает школьные дела и присоединится к ней через полчаса», — пояснила она.

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Позднее мужчина спустился в комнату к девушке, чтобы «составить ей компанию», и позвонил жене сказать, что никуда не пойдет. «Я сидела на диване, он подошел, поднял меня, посадил к себе на колени и начал делать разные вещи. Я была на костылях и не могла уйти (...) Его руки блуждали повсюду у меня под одеждой. Это продолжалось довольно долго, а затем его жена вернулась», — говорилось в аудиозаписи, прослушанной на заседании.

О действиях директора стало известно после того, как пострадавшая рассказала об этом двоюродной сестре. Та передала данные ее родителям, а они обратились в полицию. Перри обвинения в свой адрес отрицает. Как пишет Daily Mail, разбирательство по делу о события, произошедших более 10 лет назад, должно занять не менее пяти дней.

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