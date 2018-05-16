Американский учитель утопил енотов на глазах школьников

В американском штате Флорида учитель сельского хозяйства Дьюи Брютон (Dewie Brewton) утопил двух енотов на глазах у школьников. Об этом сообщил новостной портал Kron 4.

Один из учеников снял на видео, как Брютон убивает животных в мусорном контейнере, наполненном водой, посреди урока. Несколько учеников помогают ему, другие смотрят со стороны. По словам матери мальчика, он плакал, когда показал ей видео, самой же ей стало «противно и плохо». Женщина отметила, что работавший в школе с 2006 года учитель заставлял детей держать над мордами животных шланги, чтобы те не выплыли.

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Мальчик объяснил, что учитель решил убить животных после того, как они съели курицу, которую растил класс. Брютон запретил снимать утопление под страхом вызова к директору, но ребенок все же спрятался за спинами одноклассников и запечатлел казнь.

После того, как о происшествии узнало руководство школы, Брютона отстранили от работы. Администрация начала внутреннее расследование инцидента, к нему подключилось министерство природных ресурсов штата. Организация «Школы для будущих фермеров Америки», советником которой выступал учитель, выразила ему поддержку и отметила, что Брютон «проводил в школе дни и ночи ради блага учеников».

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