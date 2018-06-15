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Россия призвала США рассекретить данные о «Новичке»

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Посольство России в США отреагировало на утверждение Минобороны, что сирийская оппозиция при поддержке сил спецопераций США готовит провокацию с использованием отравляющих веществ. Об этом дипмиссия сообщила в своем Twitter-аккаунте.

«Даже официальный представитель Госдепа не может отрицать схожесть сценариев в провокациях с химоружием в Сирии. Раскройте американские данные о Новичке! Уничтожьте свои запасы химического оружия!», — заявляют дипломаты.

К заявлению дипмиссии добавлены ссылки на два видеоролика на YouTube, в которых очевидцы утверждают о постановочной съемке химатаки в сирийской Думе 4 апреля.

11 июня официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что новым поводом для авиаудара коалиции США по Сирии станет готовящийся постановочный ролик об очередном применении химического оружия. Якобы запечатленная на видео химатака должна будет оправдать наступательную операцию боевиков против сирийских правительственных войск на восточном берегу Евфрата.

О нервно-паралитическом веществе под названием «Новичок» стало известно после утверждений Лондона о том, что именно этим якобы российским ядом в британском Солсбери был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. Россия все обвинения в свой адрес отвергает. Кроме того, в докладе о расследовании инцидента Организации по запрещению химоружия также указывается, что место происхождения химиката установить не удалось.

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