«Арсенал» поборется с «Ювентусом» за футболиста сборной России

Лондонский «Арсенал» попытается перехватить полузащитника московского ЦСКА и сборной России Александра Головина у туринского «Ювентуса». Об этом сообщает The Mirror.

Английский клуб намерен предложить армейцам больше денег. «Ювентус» оценивает 22-летнего Головина в 15 миллионов евро, ЦСКА хочет получить не менее 25 миллионов.

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По сообщениям итальянских СМИ, Головин уже согласовал условия личного контракта с туринцами. Его зарплата составит два миллиона евро в год. При этом «Ювентус» до сих пор не договорился с ЦСКА. Помимо указанных команд, на полузащитника претендуют «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Монако».

Головин выступает на чемпионате мира-2018 в составе сборной России. В первом матче россиян забил мяч, отдал две результативные передачи и помог команде разгромить Саудовскую Аравию (5:0). Он является самым дорогим игроком в составе россиян, портал transfermarkt.de оценивает его трансферную стоимость в 18 миллионов евро.

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