Задорнов рассказал об отношениях ВТБ и «Открытия»

Падение банка «ФК Открытие» произошло из-за приобретения им 20-процентной доли в госбанке ВТБ. Об этом рассказал глава правления «Открытия» Михаил Задорнов в интервью Financial Times.

По его словам, «Открытие» в конце 2014 года потратило на эти цели так много, что потери были «колоссальными» и исчислялись «десятками миллиардов рублей».

Задорнов, работавший в ВТБ в течение 13 лет, настаивает, что ничего не знал о приобретении «Открытием» доли в ВТБ, до тех пор пока ему не рассказала об этом председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Бывшие владельцы «Открытия» планировали в будущем продать свою долю в ВТБ некоему стратегическому инвестору, отметил Задорнов.

Сейчас «Открытие» владеет в ВТБ 15-процентной долей, сообщил он.

В мае Задорнов рассказал ТАСС, что «Открытие» до конца августа передаст оказавшиеся на его балансе непрофильные активы в специально создаваемый на базе банка «Траст» фонд «плохих» долгов.

Размер проблемных активов банка «Открытие» составляет не менее 10 миллиардов долларов, сообщил в феврале председатель правления кредитной организации.

ЦБ объявил о санации «ФК Открытие» в августе прошлого года.

Банк России за последние годы отозвал лицензии у нескольких сотен финансовых организаций, а также создал новую систему санации банков с помощью Фонда консолидации банковского сектора. Через этот фонд проходят крупные проблемные банки, крах которых мог вызвать серьезные потрясения для всей экономики.

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