Иранская болельщица сняла хиджаб и оголила живот

Пользователи сети обсуждают фотографию иранской фанатки, приехавшей в Россию на чемпионат мира по футболу. В паспорте болельщика, висящем на шее, она запечатлена в хиджабе, а на снимке стоит с непокрытой головой и в футболке, оголяющей живот. Фото публикует Sports.ru в Twitter.

Личность девушки и автора снимка установить пока не удалось.

Ранее сообщалось, что жительниц Ирана впервые с 1979 года пустили на спортивную арену наравне с мужчинами, чтобы они могли посмотреть трансляцию матчей с участием национальной сборной на чемпионате мира в России.

Впервые в истории турниров Международной федерации футбола (ФИФА) паспорт болельщика применялся во время Кубка конфедераций-2017, прошедшего в России. Получить его могли зрители, которые приобрели билеты на матчи.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи мирового первенства будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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