Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Домрачева завершила карьеру

Белорусская биатлонистка и четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева объявила о завершении спортивной карьеры. Ее слова передает «Интерфакс».

«Это решение для меня обдуманное и нелегкое. Но я завершаю свою спортивную карьеру», — заявила 31-летняя Домрачева на пресс-конференции в Минске.

Спортсменка отметила, что столкнулась с трудностями, пытаясь найти компромисс между продолжением карьеры в спорте и воспитанием ребенка. Биатлонистка поблагодарила всех, кто поддерживал ее в спорте.

3 апреля о завершении спортивной карьеры объявил супруг Домрачевой — норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален. У 44-летнего спортсмена восемь золотых медалей на Олимпиадах.

31-летняя Домрачева является наиболее титулованной белорусской биатлонисткой. В активе спортсменки четыре золота Олимпийских игр. Три из них она выиграла на Играх в Сочи в 2014 году, одну — на Олимпиаде в Пхенчхане, которая прошла в феврале 2018-го.

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