Биатлонистка Домрачева потеряла флаг Белоруссии на финише и стала чемпионкой

Белорусские биатлонистки выиграли золотые медали Олимпийских игр в Пхенчхане в эстафете из четырех этапов по шесть километров. Бежавшая на заключительном этапе Дарья Домрачева финишировала с национальным флагом, но полотнище соскочило с древка. Видео появилось на YouTube-канале _Faers.

В составе белорусской сборной помимо Домрачевой бежали Надежда Скардино, Ирина Кривко и Динара Алимбекова. Серебряные медали завоевали шведки, бронзовые — француженки. Российская команда не принимала участия в эстафете из-за недостаточного числа участников.

Домрачева стала первой в истории четырехкратной олимпийской чемпионкой по биатлону. До этого она трижды выигрывала золото на Олимпиаде в Сочи.

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